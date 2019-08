© foto di Daniele Buffa/Image Sport

In conferenza stampa, il tecnico della SPAL Leonardo Semplici parla chiaro sul mercato estense, che non potrà prescindere dal mantenimento in rosa di Petagna: “Come ho già detto, preferirei non approfondire il tema del mercato, perché sono contentissimo del gruppo che sto allenando. Poi, tutti gli allenatori fanno delle richieste. Ma a questo punto ci devono pensare direttore e presidente. Io rimango concentrato sul campo, per provare a mettere una squadra competitiva in grado di fare una grande prestazione. Petagna? Non andrà da nessuna parte. Lo vogliamo tenere e lui per primo ci ha dato massima disponibilità fin da subito a rimanere con noi“, evidenzia LoSpallino.com.