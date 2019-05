© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

L'allenatore della SPAL Leonardo Semplici, intervenuto in conferenza stampa alla vigilia del match col Napoli, non ha sciolto le riserve sul suo futuro: "In questi giorni si è detto di tutto e di più, ma ora contano solo le tre partite che mancano, poi con la società ci siederemo attorno a un tavolo e valuteremo. Ho letto tante illazioni sbagliate, che sarei andato, che sarei rimasto, ma questa è una professione in cui bisogna dimostrare quotidianamente di avere delle idee e di riuscire a trasferirle ai giocatori. Poi i matrimoni si fanno in due e se troveremo l’accordo proseguiremo insieme”. Lo riporta LoSpallino.com.

