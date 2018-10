Spal, Semplici: "Prova di personalità. Tre punti di vitale importanza"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Queste le dichiarazioni di Leonardo Semplici, allenatore della Spal, ai microfoni di Sky Sport dopo la vittoria contro la Roma. "Abbiamo fatto davvero una bella gara, anche oggi la mia squadra ha fatto una partita di grande personalità. Non era semplice all'Olimpico contro una grande Roma. Non siamo partiti benissimo, non riuscivamo a fare le uscite e siamo passati al 4-4-2 e ci ha dato più punti di riferimento. Complimenti ai ragazzi perchè i tre punti qua è una cosa straordinaria. Oggi ho fatto diversi cambi, cambiano cinque calciatori siamo riusciti ugualmente a fare la partita che avevamo preparato. Partita e prestazione bella, sono tre punti di vitale importanza. Venire a Roma e fare solo fase difensiva era impensabile, questa è la via del crescere ed arrivare all'obiettivo della salvezza".