SPAL, Semplici: "Proveremo a fare punti. Alla Juve toglierei Dybala"

Leonardo Semplici, tecnico della SPAL, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro la Juventus. Queste le sue parole, riportate da estense.com: "Per arginare la Juve servirà mettere in campo la nostra identità; loro non hanno punti deboli, quindi servirà una partita perfetta per fare risultato. Dobbiamo provare sempre a fare punti: loro hanno una rosa talmente ampia che può sopperire anche ai ripetuti impegni infrasettimanali. A loro toglierei Dybala, gli ha risolto diverse partite come quella contro la Lazio. In linea di massima confermerò la formazione scesa in campo con il Sassuolo. Giocheremo con due punte perché questa è la nostra identità e dovremo essere bravi nell’interpretare la gara. Proveremo a giocarcela tanto che ho chiesto ai miei giocatori di fare la partita attraverso il possesso palla quando le circostanze lo consentiranno. La salvezza passa anche da partite come quella di domani".