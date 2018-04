Spal, Semplici: "Punto importante. Meret e Lazzari da grande squadra"

© foto di Insidefoto/Image Sport

Dopo lo 0-0 arrivato contro la Fiorentina, il tecnico della Spal Leonardo Semplici è intervenuto ai microfoni di Radio Rai: "Eravamo in grande emergenza, alcuni giocatori erano fuori ruolo, altri si sono sacrificati, abbiamo ottenuto un punto importante contro una squadra forte come la Fiorentina, questo ci deve dare autostima per le gare finali. Incontriamo sempre squadre di valore, ci mettiamo del nostro, oggi siamo stati al di sotto del nostro standard, ma sotto l'aspetto dell'identità e della personalità siamo stati bravi, questo ci deve dare fiducia per poter conquistare qualche vittoria. Meret e Lazzari futuro della nazionale? Senza dubbio, Lazzari sta crescendo, ha fatto tanta strada, tanta gavetta, sta catturando l'attenzione di squadre importanti, tra qualche anno sarà in una squadra più grande della Spal e insieme a lui anche Meret".