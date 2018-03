Spal, Semplici: "Punto insperato. Con la Juve partita di personalità"

© foto di Insidefoto/Image Sport

Ai microfoni di Rai Sport dopo Spal-Juventus è intervenuto il tecnico dei padroni di casa Leonardo Semplici: “I complimenti li giro ai miei ragazzi che hanno fatto una prestazione sopra le righe. È stata una partita di personalità cercando di limitare le tante qualità della Juventus. Ci siamo riusciti, abbiamo cercato di mettere in campo le nostre qualità, tenendo noi la palla e facendo la partita. Noi siamo convinti delle nostre qualità, questo era un punto impensabile e lo raccogliamo con molto piacere. Ci deve dare la grinta necessaria per lottare fino alla fine”.

Dopo Spal-Milan si ipotizzava un suo esonero, oggi è una serata felicissima. “Sicuramente mi fa piacere, in quel momento avevamo avuto qualche sconfitta pesante come quella contro i rossoneri e quello ci ha portato sicuramente a fare dei risultati importanti che ci devono dare la fiducia per salvarci. Stasera devo ringraziare il mio staff, avevamo preparato la partita molto bene, e i miei calciatori che sono stati straordinari. Non hanno mai mollato. La cosa che mi è piaciuta è stato il fatto di aver cercato di palleggiare, mettendo in pratica la nostra identità”.

Quanto sono importanti la prestazione e il punto? “È un punto importante, insperato. Non pensavamo di fare punti contro la Juventus sulla carta. Questo deve farci crescere, farci capire che non abbiamo fatto niente e che serve continuare a lavorare. Questo punto deve essere un mattoncino per la nostra casa, che è la salvezza”.

È un regalo a Sarri? “È un regalo a noi stessi, siamo strategici di questa prestazione perché ne avevamo bisogno”.

Domani tiferà Atalanta? Domani starò in famiglia e non guarderò niente, voglio stare tranquillo perché ho patito abbastanza stasera. Vedrò i risultati a fine gara”.

I sorteggi di Champions? “La Juventus secondo me può passare il turno, la Roma se la può giocare”