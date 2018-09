SPAL, Semplici: "Quanti errori, speriamo di averli fatti tutti oggi"

Leonardo Semplici, allenatore della SPAL, ha così commentato a Sky Sport la sconfitta dei suoi sul campo della Fiorentina: "Abbiamo fatto tanti errori che prima non avevamo commesso. Dopo l'1-0 potevamo pareggiare ma abbiamo sbagliato. Speriamo di aver sbagliato tutto oggi. Probabilmente abbiamo pagato quanto speso nella partita di lunedì. Perdere l'entusiasmo? No, siamo rimandati a settembre ma siamo consapevoli della nostra forza e faremo tesoro dagli sbagli, cercando di ripartire come abbiamo fatto anche anno scorso in momenti anche più difficili. L'entusiasmo non è perso. Petagna? Non so, non ho parlato con lo staff tecnico. Domattina analizzeremo. Le sconfitte ci devono far pensare e far migliorare con un atteggiamento diverso, specie a inizio gara. La Fiorentina è stata costruita in maniera diversa da noi ma cerchiamo di darci un'identità e dare filo da torcere a tutti nei limiti del nostro budget. Oggi non ci siamo riusciti, ora c'è da ripartire giovedì nel migliore dei modi. Ad un certo punto oggi dietro siamo passati a quattro ma la squadra ha comunque un'identità precisa. Vogliamo migliorare quanto fatto l'anno scorso anche se il campionato è difficilissimo. Il problema è che non siamo stati aggressivi, sulla palla arrivavamo addirittura terzi. Loro ci hanno messi in difficoltà con le giocate tra le linee".