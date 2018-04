SPAL, Semplici: "Questo pari ci dà fiducia. Meret futuro della Nazionale"

© foto di Insidefoto/Image Sport

L'allenatore della SPAL Leonardo Semplici, intervistato da Rai Sport, ha analizzato così il pari di oggi con la Fiorentina: "Abbiamo affrontato la squadra più in forma del momento. Devo fare i complimenti ai ragazzi, in tanti oggi hanno dovuto giocare fuori ruolo. Questo ci deve dare autostima, dobbiamo avere fiducia per il nostro obiettivo. Meret e Lazzari? Meret sarà uno dei portieri della Nazionale. Lazzari forse è meno conosciuto, ma si sta affermando anno dopo anno e fra un paio di anni sarà in una squadra importante".