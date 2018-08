SPAL, Semplici: "Qui sto benissimo. Mi piacciono Liga e Premier"

Leonardo Semplici, tecnico della SPAL, ha parlato ai microfoni di Radio Rai durante la trasmissione Il Mattino ha il gol in bocca: "Sarà importante tornare a giocare a Ferrara. Abbiamo bisogno del pubblico. Sarà un percorso duro ma cercheremo di raggiungere il nostro traguardo. Entusiasmo alle stelle per questo campionato ma bisogna rimanere coi piedi per terra. Il futuro? Qui mi trovo benissimo, per me deve essere un punto di partenza non di arrivo, un giorno mi piacerebbe poter allenare in campionati come quello inglese o spagnolo. La Nazionale? Mancini non ha certo bisogno dei miei consigli ma terrei in considerazione Viviani e Lazzari".