© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Leonardo Semplici , tecnico della SPAL, ha parlato a Milan Tv dopo la sconfitta contro il Milan: “Nel primo tempo abbiamo sofferto le iniziative di Suso che è stato molto bravo, speravo non rientrasse ma non è andata così. È un giocatore che riesce a fare superiorità numerica. Nel secondo tempo cambiando modulo eravamo riusciti a limitarlo, a fare una partita con più personalità. Dispiace che il 2-1 sia arrivato in quel frangente. La squadra ha avuto occasioni per pareggiare, c’è il rammarico per non aver portato a casa un punto. Petagna? Speravo in questo tipo di prestazione, aveva fatto bene in altre partite. Ha grandi potenzialità e lo deve dimostrare. In questo aspetto deve crescere. Classifica? Serve lavorare bene per prepararsi al meglio per il girone di ritorno in cui vogliamo migliorare diversi aspetti e lavorare per la salvezza”