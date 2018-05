SPAL, Semplici resta. Domani l'incontro decisivo con il club

© foto di Chiara Biondini

La giornata di domani sarà quella buona per la conferma definitiva della permanenza di Leonardo Semplici sulla panchina della SPAL. Il tecnico infatti incontrerà la società per fare il punto e per sancire la prosecuzione del matrimonio, giunto al quinto anno consecutivo. Lo scrive oggi La Nuova Ferrara che spiega come in passato solo Janni e Petagna siano durati tanto quanto il tecnico fiorentino.