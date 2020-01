© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Le parole di Francesco Colombarini danno una notizia buona e una cattiva per Leonardo Semplici: la posizione del mister non è in discussione a sentire il patron biancoazzurro, ma sul mercato il tecnico non deve aspettarsi chissà quali regali. E visto il rendimento della squadra, dal punto di vista tecnico ma soprattutto da quello fisico-motivazionale, non c'è da stare allegri. Il tecnico dovrà proverbialmente "dovrà cavar sangue da una rapa", con tutto il rispetto per la rosa della SPAL, che appare scoperta in diverse posizioni, specie dopo i gravi infortuni accorsi nella prima parte di stagione a D'Alessandro e Di Francesco, anche oggi in grado per una mezzoretta scarsa. La fiducia ribadita dalla proprietà permetterà tuttavia al tecnico di lavorare con le spalle coperte: nella storia, anche recente, della SPAL ci sono tante rinascite clamorose dopo aver toccato il fondo: chissà che proprio nella sua Firenze non arrivi l'ennesimo ribaltone prestazionale di una squadra che fatica terribilmente a trovare continuità, in ogni ambito.