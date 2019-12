© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Leonardo Semplici, tecnico della SPAL, ai microfoni di Sky Sport ha commentato così la sconfitta per 2-1 contro l’Inter: “Rimane la prestazione del secondo tempo, a mio avviso straordinaria. L'amarezza è non aver fatto il primo tempo alla stessa maniera: siamo partiti impauriti e abbiamo subito i loro gol, poi con tranquillità abbiamo fatto la partita che dovevamo fare. Dispiace perché il mio gruppo ha le qualità per affrontare al meglio queste sfide”.