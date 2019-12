SPAL, Semplici: "Risultati negativi, ma ne usciremo. Col Pres. tutto ok"

L'allenatore della SPAL, Leonardo Semplici, ha parlato così a Sky Sport a margine della cena natalizia del club estense: "Quando alleni una squadra che lotta per la salvezza è normale essere messo in discussione, questo fa parte del mio lavoro. I risultati non sono positivi in questo momento, ma io e i ragazzi abbiamo tanta voglia di tornare a fare punti già dalla prossima partita col Torino".

Cosa serve per invertire questo trend?

"Siamo stati oggetto di qualche episodio negativo come gli infortuni o i rigori sbagliati recentemente, ma siamo consapevoli che abbiamo tutto per un campionato più consono alle nostre aspettative. Attraverso il lavoro e le qualità di questi ragazzi possiamo uscire da una situazione che ad oggi è abbastanza difficile".

Qual è il clima nello spogliatoio?

"I ragazzi sono dispiaciuti. Stiamo attraversando un momento non positivo dal punto di vista dei risultati, ma ci crediamo tutti: possiamo uscire da questa situazione. Non dobbiamo perdere la nostra compattezza, ovvero quello che in questi anni è sempre stato il nostro valore aggiunto".

Cosa vi siete detti col Presidente dopo il ko col Brescia?

"Sono qua da sei anni, io e il Presidente ci conosciamo bene. So bene che il Presidente è il nostro primo tifoso e in certi momenti si lascia trasportare in qualche dichiarazione. C'è stata una chiacchierata dopo il Brescia, ma come succede in tutte le famiglie è normale discutere qualche volta".