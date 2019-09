SPAL, Semplici: "Salvezza? Abbiamo punti di vantaggio sulle rivali"

© foto di Massimiliano Vitez/Image Sport

Leonardo Semplici, tecnico della SPAL, scommette sulla salvezza della sua squadra. In conferenza stampa, il tecnico parla così della corsa alla permanenza in Serie A: "La SPAL ha un'esperienza diversa, una società seria e la possibilità di lavorare con lo stesso allenatore da più anni. Abbiamo dei punti di vantaggio sulle concorrenti, così come l'unità di intenti che abbiamo dimostrato in queste stagioni. Noi ce la metteremo tutta, l'obiettivo sappiamo qual è. Sarà necessario stare tutti vicini e tutti insieme remare verso lo stesso obiettivo: la permanenza in A".