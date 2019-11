SPAL, Semplici: "Sconfitta immeritata con la Samp. Ora reagiamo"

© foto di Massimiliano Vitez/Image Sport

Vigilia di Udinese-SPAL, Leonardo Semplici, tecnico dei biancazzurri, ne parla così in conferenza stampa: "Moralmente è stata una settimana particolare in cui abbiamo cercato di analizzare certe cose, evidenziarne altre. Cercheremo di ripresentarci al meglio domani, serve dare risposte diverse domani. Contro la Sampdoria abbiamo provato a creare i presupporti per vincere la partita, non ci siamo riusciti. Siamo tornati ad essere una squadra che cerca, attraverso il gioco, di fare propria la partita. Abbiamo fatto 25-30 cross, battuto otto calci d'angolo, ma non abbiamo raccolto i benefici che volevano. Perderla è stata una beffa, ci abbiamo messo anche 2-3 situazione di errori individuali, non ultimo il gol. Già il punto era un risultato negativo, e sul gol subito c'è stata una mezza carambola. Per quello che aveva costruito la Samp, non era un risultato che meritava".