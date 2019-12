Spal, Semplici: "Se giochiamo così possiamo toglierci soddisfazioni"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Leonardo Semplici, allenatore della Spal, ha parlato nel post partita ai microfoni di Dazn per commentare la vittoria contro il Torino: "Devo dare merito ai ragazzi. Avevo detto che oggi avremo fatto risultato, dopo un periodo dove ci sono successe tante cose non positive, sotto l'aspetto degli infortuni o anche delle cose sbagliate da parte nostra, ho visto il desiderio da parte di tutti di uscire da questa situazione. Abbiamo fatto una prestazione importante sotto il punto di vista del gioco e delle idee, i ragazzi hanno dato tutto con una prestazione importante. Questo risultato ci deve dare fiducia e consapevolezza.

Quando alleni una squadra come la mia è normale che quando non arrivano i risultati puoi essere messo in discussione. Abbiamo creduto in questo gruppo di ragazzi, ci crediamo. Abbiamo avuto tante problematiche, anche abbastanza lunghi, o anche delle mancanze che abbiamo avuto in alcune partite. Io credo che nel percorso di una squadra ci sono anche queste cose, non bisogna pensare negativo.

Reazione? Si, questo deve essere il nostro obiettivo. Ho detto ai ragazzi che avevamo toccato il fondo e stava a noi reagire. Oggi è stato così, è andata come l'avevamo preparata. Sono contentissimo che loro ci abbiano creduto. Questo è un gruppo sano e che ci crede, che ha il desiderio che questa squadra possa uscire da questa situazione.

La Spal non molla, questo è il nostro obiettivo. Abbiamo dei valori, fino ad oggi non siamo riusciti a tirarli fuori, i ragazzi stanno lavorando con grande attenzione e passione, questo ha sempre fatto parte dei miei gruppi. I ragazzi stasera hanno tirato fuori una prestazione importante, giocando così abbiamo la possibilità di toglierci delle soddisfazioni".