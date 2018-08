SPAL, Semplici: "Sforzi mirati e importanti: grazie al club per il mercato"

© foto di Giacomo Falsini

Leonardo Semplici, allenatore della SPAL, uscita vincente dal primo turno di campionato contro il Bologna, ha parlato alla Gazzetta dello Sport: "Kurtic? Lo provoco spesso in allenamento, ma sempre a fin di bene. In Toscana significa motivare, scuotere: il miglioramento, quindi un altro step. Toscani super sulle panchine italiane e in Europa con Sarri? Stiamo vivendo di pulsazioni positive. Cosa ci caratterizza? Non siamo mai contenti. Se sono contento della squadra? La società ha fatto un certo tipo di lavoro che ci permette di crescere nella tecnica e nella forza fisica. L'idendità? Quella che cerco da anni, ovvero condurre la gara. Sappiamo che ci sono tante squadre più forti, ma dirigere il gioco è la cosa da fare e quello che voglio vedere. Il derby vinto? Lo volevamo con forza dopo 50 anni che non accadeva, ma non esageriamo con i toni alti. L'attacco? Petagna, Antenucci, Paloschi, Moncini e Floccari hanno due peculiarità: possono coesistere nelle coppie e hanno qualità. Per loro e per il resto del mercato devo ringraziare la società: ha fatto sforzi mirati e importanti".