SPAL, Semplici: "Siamo cresciuti tutti, ora la salvezza è molto vicina"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Leonardo Semplici, allenatore della SPAL, dopo la vittoria sul campo dell'Empoli è intervenuto ai microfoni di Radio Rai: "Volevamo fare una grande prestazione, era uno scontro diretto e mi auguro che questa vittoria possa darci la convinzione per arrivare al nostro obiettivo. Siamo stati bravi a portare la partita a nostro favore. Noi abbiamo un pubblico straordinario. In quattro anni e mezzo siamo cresciuti tutti, anche i tifosi. La SPAL parte sempre per salvarsi e quand'è così si passano anche dei momenti negativi, ma anche in quelli sentiamo l'appoggio dei nostri supporters. Oggi era difficile battere l'Empoli, ma abbiamo ribattuto colpo su colpo. Questi tre punti ci avvicinano alla nostra meta, ma se giochiamo con questa identità sicuramente ci possiamo arrivare".