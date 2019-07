© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Dopo la vittoria 3-1 in amichevole contro l'ND Gorica della sua SPAL, Leonardo Semplici ha rilasciato alcune dichiarazioni a SkySport: "Buon test dopo una settimana di lavoro. I ragazzi hanno messo in campo le indicazioni che ho dato loro in questi giorni. Avere tanti elementi dello scorso anno è stato una facilitazione in questo senso. D'Alessandro? Devo dargli spazio per capire le sue caratteristiche. E' un ragazzo che ha fatto pochi allenamenti con noi ma le basi ci sono. Siamo ancora incompleti ma lo sapevamo. Dovremo aspettare agosto perché la dirigenza riesca a chiudere le operazioni che ci servono. Io il tecnico più longevo della Serie A? Fa piacere perché significa che abbiamo fatto un percorso importante, grazie ad una società che mi ha permesso di mettere in pratica le mie idee. Speriamo di farlo anche quest'anno centrando la salvezza.