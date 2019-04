SPAL, Semplici: "Siamo quasi salvi, la conferma è stata difficilissima"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

L'allenatore della SPAL Leonardo Semplici, intervistato da Radio Rai, ha commentato così il pari di oggi col Genoa: "Abbiamo fatto un altro punto importante che ci avvicina all'obiettivo. Non è ancora arrivata la matematica, ci sono altre partite da affrontare, ma direi che questa SPAL ha meritato la salvezza anche quest'anno".

Sui cinque convocati da Mancini per lo stage: "Siamo molto contenti per questi ragazzi, significa che abbiamo fatto tutti un buon lavoro".

Su questa stagione: "Dopo un'annata difficile la conferma lo è stata ancora di più. Coi tifosi però si è creata un'alchimia sempre più forte e proprio attraverso questa grande coesione siamo riusciti a ottenere quasi una salvezza importantissima".

Sulla partita col Genoa: "Avremmo potuto interpretare meglio la sfida. Non ero contento della prova dei ragazzi a fine primo tempo. Mi dispiace perché vincere oggi ci avrebbe dato qualcosa in più, magari dopo l'ultima partita non eravamo però molto concentrati".

Sul suo futuro: "In questo lavoro bisogna essere ambiziosi, ma sono riconoscente a questa società che mi ha scelto e mi ha permesso di applicare le mie idee di calcio. Ho ancora un anno di contratto e c'è sicuramente la disponibilità a restare".