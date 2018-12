© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Il tecnico della SPAL, Leonardo Semplici, ha commentato lo 0-0 della sua squadra contro l'Udinese: "I ragazzi hanno dato tutto quello che potevano dare in questo momento. Abbiamo provato a centrare una vittoria che ci avrebbe permesso di fare un salto in classifica; abbiamo fatto una buona gara, non abbiamo mai rischiato concedendo solo un tiro da 30 metri e abbiamo creato i presupposti per fare gol in tre o quattro situazioni. Siamo rammaricati, avremmo meritato i tre punti. E’ stata una partita comandata. Vero, conta il risultato ma bisogna andare avanti senza negatività. La vittoria non manca solo all'ambiente ma anche ai ragazzi. A Milano siamo convinti di poter fare un’ottima prestazione", le parole riportate da estense.com.