Spal, Semplici: "Sicuro che avremmo fatto risultato. E' questa la svolta"

Dopo la vittoria conquistata in casa del Torino, il tecnico della SPAL Leonardo Semplici ai microfoni di Radio Rai ha detto: "Abbiamo conquistato una grande vittoria contro una squadra forte. Prima della gara ho detto ai ragazzi che se ripetevamo gli allenamenti degli ultimi giorni dovevamo fare risultato per forza, nonostante fosse un momento negativo. Sono veramente contento perché abbiamo giocato con personalità, nonostante siamo andati sotto, abbiamo reagito e abbiamo giocato. Alla fine siamo riusciti a sorprendere il Torino con una prestazione che ci deve dare fiducia, morale e ci deve aiutare".

E' la svolta della stagione?

"Me lo auguro, avevamo bisogno di una gara del genere, ci eravamo andati vicini e mi auguro sia il punto di partenza perché abbiamo fatto tesoro delle situazione negative, quindi bisogna mettere in campo le qualità dei ragazzi e bisogna giocare da squadra di Serie A".

Cosa è cambiato dalla scorsa stagione?

"Abbiamo perso dei giocatori di grande valore, che abbiamo venduto o si sono infortunati, avevamo un impianto di gioco che veniva dalla C, avevamo certezze, fiducia, cambiando questi giocatori, è cambiato il concetto di espressione in campo, avevamo fatto delle buone gare ma non eravamo riusciti ad avere la continuità che serve in Serie A. Con il lavoro possiamo riuscirci ed arrivare all'obiettivo della Serie A".

Sul gol di Rincon cosa ha pensato?

"Sono stato un veggente, ho detto che se ripetevamo gli allenamenti degli ultimi mesi, avremmo fatto risultato, ed è successo. Ero sicuro che avremmo fatto risultato, c'era da parte dei ragazzi la voglia di ribaltare la situazione, ero sicuro che avremmo fatto una buona gara. Noi sappiamo che per fare risultato dobbiamo dare intensità a tutta la gara, deve essere la nostra base per fare risultato, poi anche sul piano del gioco abbiamo qualità, non sempre riusciamo a concretizzare le occasioni che creiamo, oggi ci siamo riusciti e questa vittoria ci deve dare la convinzione per proseguire su questa strada".