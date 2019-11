SPAL, Semplici: "Società ha lavorato bene sul mercato. Ora sta a noi"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Il tecnico della SPAL, Leonardo Semplici, ha parlato ai microfoni di Sky Sport. Queste le sue parole: "La classifica sicuramente piange e le gare contro Samp e Udinese non sono andate come volevamo. Abbiamo buttato punti alla scadere, potevamo essere più in alto. Dobbiamo migliorare, sappiamo qual è il nostro percorso e quali sono le cose che dobbiamo fare per raggiungere l'obiettivo salvezza".

Questa sosta servirà per recuperare qualche infortunato, come per esempio Di Francesco?

"Federico lo abbiamo voluto fortemente ma purtroppo si è infortunato ed è stato fuori per un periodo lungo. Adesso ha ripreso ad allenarsi, spero possa darci l'apporto che vogliamo e che lui vuole dare. Non siamo stati fortunati sotto il profilo degli infortuni. I ragazzi però si stanno allenando bene e solo attraverso il lavoro e il sacrificio possiamo arrivare ai risultati".

La prossima contro il Genoa sarà sfida salvezza?

"Per noi sono tutte sfide salvezza, lottiamo per questo. Affrontiamo una squadra costruita per altre posizioni di classifica e che ha cambiato tecnico da poco. Anche per loro le cose non sono andate come si aspettavano. Ci sono squadre che non credevamo fossero in lotta per la salvezza, sarà una corsa difficile fino al termine della stagione. La società di ha lavorato bene sul mercato, adesso sta a noi".

Petagna resterà?

"Mi fa piacere che sia seguito da club contro l'Inter, vuol dire che sta lavorando bene. Deve però restare con noi fino al termine della stagione, per poi magari spiccare il volo e andare in una società più importante".