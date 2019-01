© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Leonardo Semplici, tecnico della SPAL, ha commentato così a Radio Rai il pareggio contro il Bologna: “Non siamo partiti nella maniera giusta, il Bologna ci ha messi in difficoltà. Siamo ripartiti, il gol annullato ci ha scossi un po’ e alla fine potevamo meritare anche la vittoria. La vittoria manca da un po’, ma questo deve spronarci ad arrivare al nostro obiettivo. Sappiamo le difficoltà che ci sono nell’affrontare questo tipo di partite, questo deve darci fiducia, serve la giusta mentalità per 90’ e non concedere certe opportunità agli avversari. Non riuscivamo a essere aggressivi nelle uscite, nel secondo tempo abbiamo corretto e abbiamo fatto di più la gara come avete visto. In questo momento questo è il nostro valore, in alcune situazioni potevamo fare meglio, credo che alla lunga il nostro stadio si farà sentire perché è il dodicesimo in campo. Pochi gol segnati? In effetti questo è un aspetto da migliorare, ci stiamo lavorando. Oggi avevamo fatto anche due gol e uno ce l’hanno annullato. Bisogna aver fiducia, i ragazzi hanno dimostrato di essere all’altezza e ci dobbiamo tener stretta la categoria. Sono convinto che potremo arrivare alla salvezza”.