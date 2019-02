SPAL, Semplici: "Spero che la Fiorentina non sia troppo in forma"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il tecnico della SPAL, Leonardo Semplici, è intervenuto a RMC Sport Network durante Garrisca il Vento, parlando della Fiorentina. "Le prime partite la squadra giocava un bel calcio. Poi ha avuto qualche problematica di crescita, ma sicuramente con l'arrivo di Muriel ha trovato quel giocatore che mancava sotto l'aspetto della finalizzazione. Spero che domenica non sia troppo in forma (ride, ndr)! Però ha completato una rosa già forte, che oggi ha una completezza per puntare a qualcosa di importante".