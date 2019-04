Spal, Semplici: "Straordinaria vittoria, lotteremo fino alla fine"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Ha parlato così Leonardo Semplici, tecnico della SPAL, ai microfoni di Sky Sport dopo la vittoria contro la Juventus. "Abbiamo disputato una bella partita, sapevamo di affrontare una squadra forte come la Juventus anche se qualcuno lo hanno risparmiato. Una vittoria che ci deve dare fiducia, rimaniamo sempre in lotta ma manca ancora tanto e rimaniamo con i piedi per terra. Questa è una società seria, siamo cresciuti sotto tutti i punti di vista ed era inaspettata questa crescita veloce. Per noi la salvezza è una cosa eccezionale, lotteremo fino alla fine. Volevamo proporre un certo tipo di calcio, è normale che una squadra come la nostra debba soffrire ma abbiamo giocato con grande voglia e personalità ma soprattutto sotto l'aspetto mentale. Siamo riusciti a fare un certo tipo di partita contro una squadra forte come la Juve. Floccari? E' stato fondamentale, è un giocatore di grande esperienza ed è unico sotto certi aspetti. L'unità di squadra ci ha portato anche oltre le nostre qualità ed è la nostra forza. Missiroli? Ci ha portato quell'esperienza che ci mancava in mezzo al campo, gli ho ritagliato anche un ruolo diverso ed è stato disponibile. Oggi vorrei elogiare tutto il gruppo, alla fine del primo tempo abbiamo dato una scossa. Siamo rientrati in campo con un piglio diverso e abbiamo meritato questa straordinaria vittoria".