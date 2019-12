© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Leonardo Semplici, allenatore della SPAL, ha parlato a Sky Sport di Federico Chiesa in vista del 12 dicembre quando i ferraresi incontreranno la Fiorentina al Franchi: "Enrico è stato un mio giocatore in C2 al Figline e ritrovarlo mi ha fatto molto piacere. All'epoca ho conosciuto Federico che faceva il raccattapalle a bordocampo. E' un grande giocatore che farà una grande carriera. Gli auguro il meglio anche se spero che contro di noi a questo giro si prenda un turno di riposo visto che ci ha punito spesso in passato. Il padre è stato un grande giocatore e lui lo diventerà senza dubbio".