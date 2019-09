SPAL, Semplici su Di Francesco: "Al meglio da esterno. Deve fare gol"

© foto di Massimiliano Vitez/Image Sport

Vigilia di Sassuolo-SPAL per Leonardo Semplici. Il tecnico degli estensi ha parlato in conferenza stampa e fra i vari temi toccati ha parlato di Federico Di Francesco e della sua miglior collocazione in campo: "Abbiamo preso dei giocatori che possono ricoprire più ruoli. Lui è un ragazzo che ha caratteristiche offensive. In questo momento lo ritengo più un attaccante esterno. Ha grande qualità, può e deve fare gol. E' un giocatore importante per l'equilibrio della squadra e ora lo utilizzo in quella posizione proprio per questo motivo".