Periodo non semplice per Leonardo Semplici, dimesso oggi dall'ospedale Santa Maria Annunziata di Firenze, dove era stato ricoverato lo scorso 17 febbraio. L’allenatore della SPAL, via Instagram, lo ha raccontato così: “Sono stati giorni difficili che ho potuto superare grazie alla disponibilità ed alla professionalità dello staff medico ed infermieristico del reparto di chirurgia d’emergenza dell’ospedale Santa Maria Annunziata. Ho ricevuto il sostegno e l’affetto dei miei familiari, dei miei calciatori, della società, degli amici di sempre, dei colleghi e dei tifosi della Spal che non hanno mancato di farmi sentire in campo anche a Reggio Emilia. Il mio staff, poi, mi ha permesso di stare sereno guidando la squadra col Sassuolo in modo davvero eccellente. Ora si riparte! Più forte e più determinati di prima. Avanti”.