SPAL, Semplici sugli arbitri: "Periodo no, ci abbiamo messo del nostro"

La SPAL viaggia, ma negli ultimi tempi qualche decisione arbitrale non è stata particolarmente apprezzata dall'ambiente estense. Anche di questo ha parlato oggi Leonardo Semplici, come riporta estense.com: “Sicuramente veniamo da un periodo sfortunato, ma ce ne abbiamo messo del nostro per complicarci la vita. Mi auguro che questa sfortuna venga tramutata in qualcosa di migliore, ma non voglio parlare e sentir parlare di alibi. Il mio compito è quello di migliorare la squadra e, per quanto mi riguarda, spetterà agli addetti ai lavori giudicare le prestazioni della classe arbitrale”.