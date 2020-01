© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

"Sapete tutta la stima dell'ambiente nei suoi confronti". In conferenza stampa l'allenatore della SPAL, Leonardo Semplici, ha parlato dell'interesse nei confronti di Kevin Bonifazi: "Sarebbe un ritorno gradito, altre cose non le dico perché al momento non c'è questa probabilità. Parlare di un giocatore che non c'è mi sembra inopportuno. Se poi ci sarà una probabilità, vedremo".