© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Nel corso della conferenza stampa odierna, il tecnico della SPAL, Leonardo Semplici, ha parlato anche della cessione di Jasmin Kurtic: "Lui ha chiesto di andarsene. Alla società è andato bene perché la sua vendita ci permetterà di acquisire altri giocatori. Come ha detto Mattioli, noi avevamo l'interesse di tenere gente vogliosa e motivata a raggiungere la salvezza. Lo ringrazio per quello che ha fatto in questi due anni e gli auguro il meglio".