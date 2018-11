SPAL, Semplici suona la carica: "Domani l'inizio della nostra stagione"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

L'allenatore della SPAL Leonardo Semplici ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro l'Empoli valida per la 14esima giornata di Serie A: "Quella di domani non sarà la partita più importante di questo campionato, ma rappresenterà l’inizio della nostra stagione. Le prestazioni messe in mostra fino ad oggi ci devono essere servite per capire in che modo la Spal debba scendere in campo ogni domenica. Sarà un appuntamento fondamentale per il prosieguo del nostro cammino, e per dimostrare a noi stessi di avere tutti i mezzi per disputare una buona gara. In caso di sconfitta, comunque, non mi sentirei a rischio. Il torneo non finisce domani”, le sue parole riportate da 'Estense.com'.

Non saranno della partita Simic e Demba Thiam. Queste le uniche indicazioni di un Semplici che sulla formazione non s'è voluto sbilanciare: "Fino all'ultimo farò le mie valutazioni e, successivamente, metterò in campo la formazione migliore".

Sugli avversari, questo il pensiero del tecnico spallino: "E' una squadra che come noi lotterà fino a fine stagione per la salvezza. Noi siamo consapevoli delle nostre qualità e durante il nostro cammino vedremo come si evolverà la situazione. Spero che come nello scorso campionato, nei prossimi mesi, il bacino delle squadre interessate a non retrocedere si allarghi sempre di più".