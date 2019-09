Leonardo Semplici, tecnico della SPAL, parla in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro la Juventus. Queste le parole sui tanti cambi di formazione che sarà costretto a fare: "Quest'anno abbiamo molta sfortuna e sono sicuro che sopperiremo anche a queste assenze, a prescindere dai moduli che adatteremo. Sono convinto che alla lunga, lavorando, riusciremo a raggiungere il nostro obiettivo. Siamo obbligati a cambiare, per le assenze e alcune defezioni, come nel caso di Felipe e Valoti che non stanno bene. Li valuteremo domani. Non ci sarà nemmeno Kurtic che ha subito un trauma contusivo nei giorni scorsi. Jasmin ha preso una botta al ginocchio e gli si è gonfiato. Da martedì, se tutto va bene, potrà recuperare. Di Francesco? Ancora non sappiamo quanto starà fuori".

