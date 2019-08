Spal, Semplici: "Tenuto testa al Bologna, ma non è bastato"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

A Sky Sport, al termine del match perso contro il Bologna, ha parlato l'allenatore della SPAL, Leonardo Semplici. Queste le sue parole: "Bologna in palla, ma anche noi abbiamo avuto le nostre opportunità. Abbiamo tenuto il campo bene, ma non è bastato. L'infortunio di Fares, gli addii di Lazzari e Bonifazi non sono notizie che ci fanno contenti, ma lavoriamo per fare bene per il proseguimento della stagione".