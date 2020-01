SPAL, Semplici: "Tre punti che devono dar fiducia a squadra e ambiente"

© foto di www.imagephotoagency.it

Leonardo Semplici, tecnico della SPAL, ha commentato così la vittoria per 2-1 contro l'Atalanta ai microfoni di Sky Sport: "Mi auguro che da stasera riparta il nostro campionato, ci serviva una vittoria del genere. A Firenze una settimana fa non meritavamo di perdere, questi tre punti devono dare fiducia alla squadra e all'ambiente. Nel girone di andata abbiamo sbagliato tanto, purtroppo non abbiamo dato soddisfazioni. Ma sapevamo quelle che potevano essere le difficoltà, noi siamo stati bravi a rimanere compatti, alleno un gruppo di ragazzi importante. Abbiamo avuto tante difficoltà, però non ci siamo mai disuniti. Devo ringraziare questi calciatori e, come ho sempre detto, possiamo uscire da questa situazione. Bonifazi e Iago Falqué? Ci farebbero comodo... Kevin lo conosciamo bene, Iago è un grande giocatore. Mi auguro arrivi, dopo Dabo, qualche altra pedina".