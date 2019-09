SPAL, Semplici: "Tre punti importanti contro una grande squadra"

© foto di Massimiliano Vitez/Image Sport

Leonardo Semplici, allenatore della Spal, ha parlato nel post partita ai microfoni di Sky Sport: "Quando viene da due sconfitte come noi, sicuramente c'erano delle problematiche. Nell'intervallo ci siamo scossi un po', siamo ripartiti nella maniera giusta creando i presupposti per pareggia, e poi l'abbiamo vinta contro una grande squadra come Lazio, per noi sono tre punti importantissimi.

Strefezza? Abbiamo dei giovani che hanno fatto altri campionati, come lui o Igor ed altri giovani, si metteranno in luce. Vanno messi in una squadra con equilibrio, con l'aiuto di alcuni di loro e con la crescita del gruppo, cercheremo di creare un'identità positiva per arrivare all'obiettivo".