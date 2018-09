Spal, Semplici: "Troppi errori, dobbiamo ripartire. I tifosi sono importanti"

© foto di Federico Gaetano

Dopo la sconfitta arrivata contro la Fiorentina, il tecnico della Spal, Leonardo Semplici ha parlato ai microfoni di Radio Rai: "Abbiamo trovato una Fiorentina in buona condizione, abbiamo commesso degli errori mai commessi, ne hanno approfittato, abbiamo sbagliato il pareggio, non abbiamo giocato come ci eravamo abituati e la Fiorentina è stata brava ad approfittare degli errori che abbiamo commesso. Era un esame per noi come contro l'Atalanta, queste sconfitte devono far parte della crescita, la Fiorentina è programmata per altri percorsi, noi per il nostro, dobbiamo ripartire come sempre fatto. Sul pubblico? I nostri tifosi sono un'arma importante per noi, ci hanno accompagnato anche oggi nei momenti difficili e li ringrazio perché sappiamo la loro importanza per raggiungere il nostro obiettivo".