SPAL, Semplici: "Tutti a disposizione tranne Floccari e Bonifazi"

Fonte: lospallino.com

Alla vigilia del derby contro il Parma, il tecnico della SPAL Leonardo Semplici fa il punto della situazione sulla squadra: "Ho tutti i ragazzi a disposizione a parte Floccari e Bonifazi. Vedremo domani in base al lavoro settimanale quale sarà l'undici migliore da schierare in campo. Anche Djourou è ufficialmente in gruppo. L'ampia scelta a centrocampo non rappresenta un rebus ma una risorsa".