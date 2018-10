SPAL, Semplici: "Tutto storto: noi abbiamo giocato, loro hanno vinto"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Leonardo Semplici, allenatore della SPAL, ha parlato a Radio Rai dopo il ko interno degli estensi per 0-3 contro il Frosinone: “Purtroppo il calcio è questo. Dispiace aver vanificato una vittoria straordinaria, a sorpresa, come quella a Roma con questa sconfitta. Ci è andato tutto storto. Noi abbiamo giocato, loro hanno vinto: hanno ragione loro. Oggi non avremmo mai segnato, neanche avessimo giocato tutta la notte. Certi errori sono difficili da correggere, anche se aver preso gol a fine primo tempo sull'unica situazione, la palla inattiva, per la quale avevamo davvero preparato qualcosa, siamo stati disattenti. Bisogna avere atteggiamento e determinazione migliori, servono i risultati. Eravamo partiti bene, facendo un grande possesso palla. Ma se non la butti dentro difficile parlare di una partita persa 3-0 in casa. Ripartiamo senza pensarci troppo, analizzando le cose che non sono andate”.