Spal, Semplici: "Un episodio ci ha condannato. A Lecce gara determinante"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Dopo la sconfitta rimediata in casa contro il Sassuolo, il tecnico della Spal Leonardo Semplici ai microfoni di Radio Rai 1 ha detto: "Avevamo preparato una gara in una certa maniera, il Sassuolo è molto bravo a palleggiare e non volevamo mostrare il fianco. Abbiamo giocato discretamente il primo tempo e fino al rigore avevamo fatto quello che dovevamo fare. Poi il rigore ha cambiato la gara, loro hanno preso fiducia, noi facevamo fatica a ripartire, non riuscivamo ad uscire e purtroppo nel finale c'è stato questo episodio che ci ha condannato alla sconfitta. Lecce? Sarà una gara determinante per il nostro cammino e il nostro obiettivo, ci crediamo e dobbiamo crederci perché solo così possiamo arrivarci. Le annate sono diverse, i momenti sono diversi ma abbiamo i requisiti per poterlo fare".