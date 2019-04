SPAL, Semplici: "Un punto sarebbe un risultato positivo contro la Juve"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Un pareggio? Per la SPAL non sarebbe da buttare visto che domani di fronte ci sarà la Juventus, a caccia dell'ottavo scudetto di fila. Per Leonardo Semplici, servirà una grande prova per strappare il punto ai bianconeri: "Sarebbe un risultato positivo, ma per meritarlo servirà una prestazione di grande livello. Mi auguro ci sia veramente la mentalità per fare una partita importante di fronte al nostro pubblico. Per noi sarebbero punti di vitale importanza, bisognerà fare di tutto per farlo accadere. Ma loro non si accontenteranno del pari".

