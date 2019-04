© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Leonardo Semplici, allenatore della SPAL, ha così commentato la preziosa vittoria estense contro la Lazio a Rai Sport: "Fatti tre punti con una squadra fortissima come la Lazio. L'abbiamo interpretata bene, ci tenevamo a dare continuità. Prestazione bella e straordinaria sia per il palleggio che per la fase difensiva, concedendo poco e niente ad un avversario di valore. Ci deve dare autostima per il prosieguo. VAR protagonista? Ci succede spesso, oggi è venuto a favore. Questo è il nuovo calcio e va accettato. A tre minuti dalla fine fa piacere avere un rigore che a detta di tutti era netto. Fino a quel momento ci eravamo comunque espressi bene. I ragazzi sono cresciuti in questo anno e mezzo di A e questa continuità di risultati viene dall'esperienza e dalla crescita soprattutto mentale".