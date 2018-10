SPAL, Semplici: "Vietato sottovalutare il Frosinone”

Fonte: estense.com

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Leonardo Semplici, tecnico della SPAL, è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida con il Frosinone: queste le sue parole raccolte dai colleghi di estense.com:“I punti e la classifica dicono che siamo favoriti però sappiamo le difficoltà che presenta questa partita importante. Bisogna dare seguito alle ultime prestazioni ben sapendo di affrontare comunque una squadra di serie A”.

A Roma l’interpretazione tattica della gara da parte della squadra è stata ammirevole, con Lazzari suo principale interprete: “Noi proviamo continuamente la difesa a quattro dove lui fa l’esterno basso ma interpreta bene anche il ruolo di quarto a centrocampo. Dopo la sua crescita esponenziale ha le qualità per coprire egregiamente tutta la fascia grazie alle sue qualità anche in fase difensiva”.

Semplici analizza anche le criticità emerse contro i giallorossi: “Per quanto riguarda la partita scorsa, non è stata la nostra migliore prestazione ma tutti guardano lo 0-2. E’ stata una di quelle in cui abbiamo rischiato di più, facciamo tesoro dei lati positivi ma episodi come quelli di domenica non devono accadere. Non possiamo permetterci di essere in inferiorità numerica per proteste. Le occasioni concesse nel primo tempo non le avevamo mai date a nessuno, in trasferta fatichiamo ancora ad avere lo stesso atteggiamento delle gare casalinghe. Abbiamo iniziato con poca aggressività non riuscendo nelle scalate sui solo esterni che ci eravamo prefissati di fare. Poi oltre alla nostra bravura c’è stato anche quel pizzico di fortuna che serve per vincere in queste partite”.

La tensione dunque va tenuta altissima anche contro squadre sulla carta inferiori come il Frosinone, specie quando mancano Simic, Djourou, Kurtic e Milinkovic Savic: “Domenica potremo variare anche in corso d’opera avendo la squadra una maggiore capacità di interpretare le gare adesso. Sotto l’aspetto psicologico sarà una partita insidiosa perché tutti ci danno per vincenti, ci aspettano molte insidie e sta a noi metterci la nostra voglia per fare una bella gara in casa. Non è una partita da ‘dentro o fuori’ ma è importante come tutte le altre, assolutamente non andrà sottovalutato l’impegno e andrà dimostrato ancora una volta di aver acquisito la giusta mentalità per puntare alla salvezza”.