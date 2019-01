SPAL, Semplici: "Vittoria che dà consapevolezza. La squadra non molla"

Fonte: parmalive.com

Intervenuto nella sala stampa del Tardini, l'allenatore della SPAL Leonardo Semplici ha così parlato dopo la vittoria col Parma: "Loro erano passati in vantaggio per una nostra ingenuità, abbiamo permesso loro di mettere la partita nel modo in cui volevano. Hanno qualità importanti e le sfruttano molto bene, hanno attaccanti molto veloci. Abbiamo preso il secondo gol su una straordinaria giocata di Gervinho, non tutte le squadre hanno Gervinho e Inglese. Però dopo il 2-0 non ci siamo disuniti e abbiamo fatto una grande gara contro una grande squadra come il Parma. Questa vittoria ci deve dare consapevolezza, la squadra non molla".

La SPAL è una delle squadre che segnano di più di testa.

"Abbiamo giocatori bravi negli inserimenti. Loro oggi sono stati bravi a limitare il nostro Lazzari, ma nonostante ciò siamo riusciti a mettere tante palle dentro".

La partita è cambiata dopo i cambi.

"Sicuramente le sostituzioni sono state importanti, oggi ci hanno dato dei vantaggi".

E' la vittoria più entusiasmante da quando siete in A?

"E' stata una bella vittoria contro una squadra forte. Io paragonerei questa vittoria a quella col Crotone".