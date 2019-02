SPAL, Semplici: "Viviano porta esperienza. Regini darà il suo contributo"

© foto di Federico Gaetano

Intervenuto in conferenza stampa, il tecnico della SPAL Leonardo Semplici, ha parlato anche di Vasco Regini ed Emiliano Viviano: “Regini è un giocatore che ha già coperto i ruoli di centrale ed esterno. Gli manca il ritmo partita ed a livello muscolare deve ancora recuperare qualcosa ma sono convinto che possa contribuire già da domenica anche con un minutaggio ridotto. Viviano per noi è un giocatore importante come Gomis, speravamo ci portasse questo tipo di esperienza e ci permettesse di migliorare alcuni aspetti che prima ci limitavano. Ora abbiamo una batteria di portiere all’altezza e sono molto fiducioso”.