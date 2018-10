SPAL senza idee e incisività. Prioritario recuperare Antenucci

© foto di Insidefoto/Image Sport

Se la vittoria di Roma aveva fatto pensare ad una SPAL in grado di salvarsi con anticipo e poter programmare un lungo futuro in Serie A, ecco che il tracollo interno contro il Frosinone costringe società e tecnico a fare i conti con una realtà sportiva ben diversa: sarà lotta fino alla fine con le altre contendenti per la permanenza in Serie A, specie se l'unica arma offensiva dei biancoazzurri rimane la sgroppata sulla destra di Manuel Lazzari, non più una sorpresa per le difese italiane dopo l'ottima scorsa stagione e la convocazione in Nazionale.

Dando un occhio ai numeri ci si accorge di come l'attacco estense sia il peggiore di tutta la Serie A, superato anche da Empoli e Frosinone in questo weekend. Preoccupante la terza panchina, nelle ultime quattro giornate, riservata a Mirco Antenucci, giocatore dalle caratteristiche uniche nella rosa di Semplici e che l'anno scorso si era preso sulle spalle la squadra dal punto tecnica e temperamentale nel momento più difficile, risultato decisivo quasi in ogni sfida con gol e assist. Decisamente positivo il suo ingresso quest'oggi, seppur tardivo: da lui e dal suo recupero al 100% dovrà ripartire Semplici, oggi superato in ogni scelta dal collega Longo.