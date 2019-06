SPAL, senza riscatto Petagna può finire al Parma

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Secondo quanto riportato da Tuttosport, nel caso in cui la SPAL non dovesse riuscire a riscattare dall'Atalanta il cartellino di Andrea Petagna, ecco che il Parma sarebbe pronto a inserirsi per completare l'acquisto di un attaccante che l'anno scorso ha segnato ben 16 gol. I Ducali vorrebbero provarci nonostante il giocatore possa ambire a piazze più ambiziose in Serie A.