SPAL, sfortuna e pochi gol. L'handicap degli infortuni per Semplici

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il dato è preoccupante. Perché nelle ultime tredici partite della SPAL, fra quest'anno e lo scorso, la vittoria è arrivata solamente due volte. Una con la Lazio, bella e meritata, ma altrettanto inaspettata. Poi quella contro il Parma, dopo una settimana dove anche la dirigenza si era particolarmente accalorata per la prestazione infrasettimanale contro il Lecce (1-3), mentre la gara con la Juventus aveva dimostrato una discreta SPAL, tenuta comunque a galla dalle parate di Etrit Berisha. Ci aveva pensato Pjanic a cambiare il corso di una partita che, però, assomiglia molto a questa, con diversi valori: ferraresi che non tirano mai in porta, con difficoltà a creare.

NUMERI COMPLICATI - La Spal è il terzo peggior attacco, davanti alla Sampdoria ultima e all'Udinese: i bianconeri però hanno raccolto tutti i gol subiti nelle ultime due gare e, almeno per il momento, sono avanti (pur di poco). Semplici ha di fronte una sfida decisamente complicata perché gli addii di Bonifazi e Lazzari al momento stanno pesando. Gli infortuni di Fares, D'Alessandro e Di Francesco tolgono profondità (e gol, nel caso dell'ex Sassuolo) al tecnico toscano, costretto ad arrabattarsi alla bell'e meglio. Non sempre con i fichi secchi puoi fare matrimoni.

ORA LA SAMP - Non è una ultima spiaggia, all'undicesima di andata, ma è altrettanto vero che i blucerchiati stanno passando il momento più complicato dell'ultimo decennio. La SPAL può accrescere la crisi altrui, oppure aggravare la propria. Probabilmente non è il tecnico colpevole, ma anche la sfortuna di tutti gli infortuni. E qualche errore in fase di mercato, se Floccari è costretto a giocare quasi tutte le partite, dall'inizio o da subentrato, a 38 anni.